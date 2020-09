Silviu Lung jr. s-a retras de la echipa naţională

"Dragi suporteri, coechipieri şi membri ai staff-ului echipei naţionale,

Am petrecut 11 ani minunaţi la echipa naţională, am avut colegi de excepţie şi selecţioneri care m-au preţuit, bucurându-mă de afecţiunea suporterilor noştri minunaţi. Am răspuns cu drag fiecărei convocări şi am venit cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiţie care cu siguranţă va continua şi în anii ce urmează.

A fost mai bine de un deceniu în care m-am bucurat de atmosfera frumoasă din sânul echipei naţionale şi vă mulţumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am învăţat şi pentru prietenia cu care m-aţi înconjurat mereu.

Cuvintele sunt prea puţine să îmi exprim recunoştinţa pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, membrii ai staff-urilor tehnice şi administrative. Am câştigat prieteni adevăraţi la echipa naţională şi în Federaţia Română de Fotbal, cu care mă mândresc.

Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!", este mesajul jucătorului.

Silviu Lung jr, fiul fostului mare portar al Univeristăţii Craiova Silviu Lung, a jucat de trei ori pentru naţionala României.

În carieră, Lung jr. a evoluat la Universitatea Craiova şi Astra Giurgiu, iar din 2017 este în Turcia, la Kayserispor.