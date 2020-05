Simona Gherghe, mesaj printre lacrimi: "Ai murit şi nici măcar nu ne-am putut îmbrăţişa la înmormântare"

"Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta... Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar.

Ti-ai fi dorit o pomana cu pizza, mancarea ta preferata. N-a fost sa fie nici asta, dar o sa am grija sa manance multa lume pizza. De trei zile si trei nopti, mi-am retrait toata copilaria, scene intregi din vacantele de la tara, raiul pe pamant, pe care le credeam uitate. Cumva, toata viata mi-am imaginat ca, atata vreme cat avem bunici pe pamant, ramanem copii. De trei zile, mamaie, m-am facut mare.

Las fotografiile astea aici, ca sa ramana. Sunt facute la ultima noastra intalnire, in noiembrie, cand ti-am adus-o si pe Ana. De atunci, nu ne-am mai intalnit decat de whatsapp. Asa il vedeai si pe Vlad, Ionut, cum ii ziceai tu, caci iti poarta numele. Drum lin, mamaie Ioana! Sa-l pupi si pe tataie cand va intalniti, acolo sus! Sunteti amandoi in inimile noastre!", a scris Simona Gherghe pe pagina sa de Facebook.

Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii... Publicată de Simona Gherghe pe Duminică, 3 mai 2020

Citeşte şi: Simona Gherghe şi-a botezat băieţelul. Vedete multe la petrecere

Simona Gherghe are probleme de sănătate

Fosta prezentatoare de televiziune, Simona Gherghe, trece prin momente cumplite. În plină pandemie de coronavirus, și-a îngrijorat fanii cu ultima postare de pe rețelele de socializare, unde a anunțat că are niște probleme de sănătate care îi provoacă dureri cumplite.

Vedeta se confruntă cu probleme serioase de sănătate, are dureri groaznice de spate, pe care le tratează cu mai multe medicamante. Aflată în izolare la domiciliu din cauza situației de criză prin care trece țara noastră, Simona și-a anunțat fanii că nu se simte prea bine din cauza unei contracturi musculare.

”Sunt praf cu spinarea. Am făcut o contractură musculară foarte puternică și de vreo două zile sunt pe niște analgezice foarte puternice (...) Pe moment îmi fac bine, dar când revine durerea îmi vine să mă urc pe pereți”, și-a anunțat vedeta fanii de pe contul său de Instagram.