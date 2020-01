SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC (ora 10:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE la Digi Sport în turul doi la Adelaide

SIMONA HALEP AJLA TOMLJANOVIC LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Simona Halep (28 de ani, locul 4 WTA) intră în competiţie direct în turul doi al întrecerii din Australia. Ajla Tomljanovic (26 de ani, locul 52 WTA), a ajuns în runda a doua după ce a trecut de Yulia Putintseva (Kazahstan), cu 7-6, 6-2. DIGI SPORT transmite, marţi, de la ora 10:00, SIMONA HALEP AJLA TOMLJANOVIC LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

SIMONA HALEP şi AJLA TPMLJANOVIC s-au întâlnit până acum de două ori, românca ieşind învingătoare de fiecare dată: în 2018, la Cincinnati, în turul secund, cu 4-6, 6-3, 6-3, şi anul trecut în primul tur la Roland Garros, cu 6-2, 3-6, 6-1. Simona Halep va juca, marți, cu Ajla Tomljanovic, în turul doi al turneului de la Adelaide.

"Sunt încântată să fiu aici și sunt pregătită pentru meciul de simplu de marți. Nu e niciodată ușor, dar sunt gata pentru bătălii dificile în acest an. Fiind primul turneu, sunt conștientă că va fi puțin mai greu, dar la fel este pentru toată lumea. Nu sunt foarte relaxată, să fiu sinceră. Sunt puțin stresată pentru că am muncit foarte mult în cantonament. Am venit în Adelaide cu 10 zile înainte, iar acesta este un lucru benefic. Pot spune că am și eu așteptări mai mari de la mine acum, simt presiunea. Trebuie să joc deoarece am nevoie de meciuri, iar apoi să mă detensionez, așa cum am făcut în ultimii doi ani", a spus Simona Halep despre meciul cu Ajla Tomljanovic.

"Cand am aflat ca o voi intalni pe Simona Halep am zis wow, ok, Halep, insa sunt pregatita de aceasta provocare. Imi doresc meciuri de acest gen, impotriva jucatoarelor de top. Sustinerea fanilor poate fi o presiune pozitiva sau negativa, dar eu prefer sa o vad ca fiind cel mai bun lucru posibil. Tot ce trebuie sa fac este sa intru pe teren si sa lupt", a spus Ajla Tomljanovic inaintea meciului cu Simona Halep.

