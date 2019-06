Simona Halep - Angelique Kerber se joacă JOI în sferturile de finală de la Eastbourne. S-a anunţat ora de start

SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER. Conform unui comunicat oficial, meciul va avea loc joi, dupa ora 14:30 (ora României).

Simona Halep si Angelique Kerber au un istoric bogat, iar scorul intalnirilor precedente este 6-4 in favoarea sportivei noastre. Ultimul meci dateaza de la Roland Garros 2018, cand romanca s-a impus in trei seturi, in sferturile de finala.

Singura partida pe iarba a avut loc in 2016, la Wimbledon, cand nemţoaica a reusit sa se impuna.

Joi, după ora 14:30, se joacă la Eastbourne, în sferturile de finală, meciul SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER.