SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU (ora 14:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE la DIGI SPORT de la TURNEUL CAMPIOANELOR 2019

SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Meciul SIMONA HALEP - BIANCA ANDREESCU este al treilea al zilei, după Timea Babos / Kristina Mladenovic - Hao-Ching Chan / Latisha Chan (ora 10:00) şi Karolina Pliskova - Elina Svitolina (din GRUPA VIOLET, nu înainte de ora 12:30). SIMONA HALEP BIANCA ANDRRESCU, meci contând pentru GRUPA VIOLET de la TURNEUL CAMPIOANELOR 2019, se joacă, luni, nu înainte de ora 14:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT.

SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "Bianca Andreescu a avut un sezon excelent, după ce a câştigat primul ei turneu de Grand Slam, US Open, la doar 19 ani. Abia aştept s-o întâlnesc, sunt entuziasmată. Va fi o mare provocare pentru mine fiindcă anul acesta a fost unul cu suişuri şi coborâşuri. Am atins apogeul în timpul turneului de la Wimbledonul, dar restul sezonului nu a fost grozav. Nu mă gândesc la a câştiga sau la a pierde, vreau doar să pot juca", a spus Simona Halep. SIMONA HALEP BIANCA ANDRRESCU, meci contând pentru GRUPA VIOLET de la TURNEUL CAMPIOANELOR 2019, se joacă, luni, nu înainte de ora 14:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT.

SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "Ştiu că nu va fi uşor. Toate sportivele din turneu sunt adversare dificile. Aştept, însă, să văd ce pot face împotriva lor. Sper că pot obţine rezultate bune. Am jucat cu Karolina Pliskova şi cu Elina Svitolina, anul acesta, aşa că ştiu cât de cât la ce să mă aştept. Cu Simona Halep nu am jucat niciodată, însă o admir mult. Va fi un meci foarte interesant, sunt entuziasmată!", a spus Bianca Andreescu. SIMONA HALEP BIANCA ANDRRESCU, meci contând pentru GRUPA VIOLET de la TURNEUL CAMPIOANELOR 2019, se joacă, luni, nu înainte de ora 14:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT.

SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) se întâlnesc luni, nu înainte de ora 14:30, în GRUPA VIOLET de la TURNEUL CAMPOIOANELOR 2019, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. În cazul unei victorii, Simona Halep o va depăși într-un clasament WTA virtual pe Bianca Andreescu. Fiecare meci câștigat la Shenzhen este recompensat cu 250 de puncte, în timp ce eșecul cu doar 125 de puncte. În acest moment, Bianca Andreescu are 4.971 de puncte într-un clasament live, în timp ce Simona Halep are 4962 de puncte. DIGI SPORT transmite, luni, nu înainte de ora 14:00, SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Turneul Campioanelor 2019 a început, duminică, la Shenzen, China, și oferă un premiu record pentru cele opt jucătoare participate. Simona Halep, Bianca Andreescu, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Petra Kvitova și Belinda Bencic luptă un cel mai mare premiu din istoria tenisiului feminin. Câștigătoarea va primi un premiu de peste 4 milioane de dolari. În cazul în care campioana are o singură victorie în grupă, premiul va fi de 4,12 milioane, cu două victorii – 4,42 milioane, iar dacă va cuceri titlul neînvinsă va încasa 4,725 de milioane de dolari. Simpla participare asigură 385.000 de dolari, iar o victorie în grupe este răsplătită cu 305.000 de dolari. Finalista mai ia în plus 1,1 milioane de dolari, iar câştigătoarea, încă 3.425.000 de dolari. DIGI SPORT transmite, luni, nu înainte de ora 14:00, SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE. SIMONA HALEP BIANCA ANDRRESCU, meci contând pentru GRUPA VIOLET de la TURNEUL CAMPIOANELOR 2019, se joacă, luni, nu înainte de ora 14:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. Simona Halep şi Bianca Andreescu nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA. DIGI SPORT transmite, luni, nu înainte de ora 14:00, SIMONA HALEP BIANCA ANDREESCU LIVE STREAM VIDEO ONLINE.