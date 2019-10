Simona Halep, desfiinţată de fostul antrenor. "A fost obraznică, se credea stăpână. Când am fost bolnav, nu a vrut să mă ajute""

Firicel Tomai a dezvaluit ca a luat aceasta decizie din cauza comportamentului pe care îl avea Simona Halep.

"Au aparut si niste momente cand Simona a ajuns acolo sus cand... am avut neintelegeri, momente care m-au suparat. Intr-un moment am avut o deceptie. Se comporta pe teren destul de urat si atunci, dar nu asa de des. La Wimbledon a jucat cu Medina Garrigues. A pierdut in decisiv si la 's-Hertogenbosch si la Wimbledon. Ea a fost destul de rece si obraznica pe teren, a comentat acolo. Mie nu imi plac lucrurile acestea cand jucatorul nu mai are linistea aia si caldura aia si incepe sa se creada stapan. I-am si spus cu o saptamana inainte ca daca nu se linisteste, nu mai continuam. La Wimbledon i-am spus ca ne oprim. Mi-a dat mesaj, a inceput sa isi ceara scuze, a plans, in fine. Mi-a cerut sa ii mai dau o sansa", a spus Firicel Tomai pentru Fanatik.

"Am incercat sa mergem mai departe, dar in perioada respectiva eu am avut niste probleme pe fond de stres, ma odihneam greu si era dificil sa merg mai departe. M-am decis sa ma opresc, sincer nu mai simteam dorinta si placerea sa continui cu ea din cauza incidentelor care au avut loc in ultimele doua-trei luni. S-au acumulat tensiuni, comportamentul ei de pe teren nu mai putea fi controlat si chiar nu mai doream. Am vorbit mult cu ea, dar nu voia sa se schimbe. Comparandu-se cu Victor, ea tot imi spunea: "Eu nu sunt Victor Hanescu. Nu pot fi linistita!". Au trecut ani de zile ca acum sa puna in practica fortata lucrurile pe care le discutam atunci. Am hotarat sa ma opresc. Am anuntat-o si pe ea. Au venit parintii, ne-am dat mana si ne-am intrerupt colaborarea", a adaugat Firicel Tomai.

Firicel Tomai a mai sustinut ca Simona Halep a refuzat sa-l ajute ulterior cand a avut probleme de sanatate.

"Comportamentul ei a fost de asa natura incat a refuzat sa mai aiba contact cu mine. Au fost vreo trei ani in care am fost plecat in Canada cu probleme de sanatate, putina lume stie. Fara sa stiu, doi prieteni de-ai mei au apelat la ea si a refuzat categoric sa vorbeasca cu ei, prietenii mei spunandu-i ca am niste perioade grele. Eu niciodata nu am vrut sa apelez la ea. Sunt convins ca peste cativa ani isi va schimba optica asta. Ea este o jucatoare agresiva sentimental. Nu e... Ai doua posibilitati: sau te place si te accepta langa ea sau nu te place, te saluta si nu te accepta in jurul ei. Ea are cercul ei", a declarat Firicel Tomai.