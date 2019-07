Simona Halep, despre banii din tenis: Nu pot să vorbesc de asta, am tot ce vreau

"Nu-mi place să vorbesc despre acest subiect pentru că nu sunt omul banului. E sensibil, e greu să vorbesc eu, din această poziţie, este greu să mă gândesc la asta, pentru că am tot ce am dorit, am muncit pentru asta. Banii suntt extraordinari în tenis, aşa că nu mă pot plânge. Da, dacă există o posbilitate de a schimba ceva, este o bună idee de a-i ajuta pe jucătorii ce nu sunt foarte bine clasaţi. Sper că jucătorii care au nevoie să fie ajutaţi mai mult", a răspuns Simona Halep.

Mai mulţi jucători de tenis şi-au exprimat nemulţumirea faţă de faptul că ei primesc o cotă prea mică din veniturile pe care le aduc la turnee.

Roger Federer vrea mai mulţi bani pentru nivelurile inferioare ale tenisului. Canadianul Vasek Pospisil cere ca jucătorii să poată discuta cu organziatorii turneelor pentru a obţine un procent mai mare din profitul pe care îl aduc competiţiile. El spune că jucătorii de la locul 80 în jos au mari probleme în a se descurca cu banii pe care îi câştigă.