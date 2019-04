Simona Halep, dialog video de la distanţă cu Stan Wawrinka. "Hey, ce zici? pot şi eu ca tine" VIDEO

Simona Halep a revenit în ţară după o escală scurtă prin Germania, acolo unde trebuia să participe la turneul de la Stuttgart. Accidentarea din meciul contra lui Caroline Garcia a forţat-o să se retragă. În plus, nici emoţional nu stătea foarte bine după consumul enorm din week-end, atunci când România a pierdut în meci decisiv întâlnirea cu Franţa din semifinalele Fed Cup.

Cum accidentarea nu e gravă, Simona nu-şi permite să piardă timpul. A revenit pe zgură să pregătească următoarele turnee, Madrid, Roma şi apoi Roland Garros. La ultimul antrenament a exersat lovitura de rever cu o singură mână şi încearcă să-i calce pe urme lui Wawrinka, cel cunoscut pentru cel care e cunoscut pentru cel mai frumos backhand din circuit.

"Hey, Stan. Ce părere ai? Pot şi eu ca tine?", a scris Halep la o postare care o înfăţişează pe terenul de antrenament. Răspunsul elveţianului nu s-a lăsat aşteptat, acesta replicând: "Minunată tehnică. Loviturii îi mai trebuie un pic de spin. Dar jocul de picioare este mai bun decât al meu".

Click aici pentru a vedea clipul Simonei

Hey ⁦@stanwawrinka⁩ - what do ya think? Can I make it like yours?