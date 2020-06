Simona Halep, doi ani de la cucerirea Roland Garros-ului. Mesajul campioanei pentru Darren Cahill

Simona Halep câştiga meciul cu Sloane Stephens după două ore şi trei minute, scor 3-6, 6-4, 6-1, şi devenea prima reprezentantă a României care cucerea trofeul la Paris, după 40 de ani. Precedentul succes, şi singurul de altfel, îi aparţinea Virginiei Ruzici.

Citeşte şi Imagini rare cu Simona Halep şi iubitul. Când plănuieşte să se retragă cea mai bună tenismenă română din istorie VIDEO

Simona Halep a sărbătorit acum puțin în avans, printr-o postare pe Twitter, care a fost însoțită de o imagine sugestivă. De asemenea, constănțeanca i-a mulțumit antrenorului Darren Cahill. "Acum doi ani. Nu voi uita niciodată acest moment! Îi mulțumesc lui Darren Cahill pentru susținere și pentru faptul că a crezut mereu în mine", a fost mesajul postat de Simona Halep, pe Twitter.

Two years ago today. Will never forget it! Thank you @darren_cahill for your support and for the fact that you always believed in me