Simona Halep, după ce a câştigat finala de la Dubai :"Am dat tot, acum sunt aproape moartă!"

"Ce emoţii, ce nebunie! A fost un meci tare, o felicit pe adversara mea, Elena Rybakina, a jucat foarte bine, este o jucătoare tânără, are tot viitorul în faţă.

Serveşte atât de tare încât mă uitam la minge şi nu-mi venea să cred! Uneori nici nu puteam să ajung, a fost greu la retur, dar am luptat din toate puterile, îmi doream enorm să câştig aici. Am dat tot ce am putut, acum sunt aproape moartă!

A fost greu, am servit pentru meci la 6-5, dar am fost mai puţin calmă atunci. La nivelul acesta aproape nu mai contează diferenţa de un break. Dar sunt mândră de mine, de jocul arătat în această săptămână.

Mulţumesc tuturor! M-aţi împins de la spate să câştig!", a declarat Simona Halep după finala turneului de la Dubai.

"You just have to fight for every ball - which I did!"



