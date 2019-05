Simona Halep, gata de Roland Garros 2019: "Voi încerca să fac lucrurile ca un copil"

"Sunt foarte încântată că sunt în această postură de campioană, trebuie să recunosc, dar nu este ceva rău. Voi încerca să fac lucrurile ca un copil. Mi-am dorit asta atât de mult, încât, acum, când am acest trofeu, vreau să mă bucur şi să zâmbesc.

Ieri am avut şansa să ating din nou trofeul şi mi-am dorit să îl iau acasă, dar nu am avut voie. Dar, am făcut o fotografie. E mult mai bine acum, pentru că am titlul deja. Nu mai contează ce urmează să se întâmple. Tot ce vine de acum este un bonus. Aşa că voi încerca să dau tot ce am eu mai bun şi să văd dacă sunt capabilă sa-l mai cuceresc a doua oară", a declarat Simona Halep.

Simona Halep va evolua luni cu australianca Ajla Tomljanovici, locul 47 WTA, în turul I al French Open, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de joi. Dacă va trece în turul al doilea, românca va evolua cu învingătoarea dintre sportiva franceză Chloe Paquet, locul 223 WTA, beneficiară a unui wild card, şi poloneza Magda Linette, locul 86 WTA.

Halep ar putea da în turul al treilea peste australianca Daria Gavrilova, locul 63 WTA sau peste ucraineanca Lesia Ţurenko, locul 27 WTA, în optimi ar putea evolua cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 21 WTA, sau cu chinezoaica Qiang Wang, locul 16 WTA, iar în sferturi cu Petra Kvitova, locul 6 WTA, sau cu Arina Sabalenka din Belarus, locul 11 WTA.

Jucătoarea română este pe jumătatea de tablou a numărului 1 mondial, japoneza Naomi Osaka, pe care o poate întâlni în semifinale. Pe sfertul acesteia din urmă mai sunt australianca Ashleigh Barty, locul 8 WTA, americanca Serena Williams, locul 10 WTA, jucătoarea canadiană Bianca Andreescu, locul 22 WTA, şi sportiva franceză Caroline Garcia, locul 24 WTA.