Simona Halep, gata pentru finala cu Serena Williams de la Wimbledon 2019

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON 2019. Simona Halep se află pentru prima oară în carieră în ultimul act al celebrei întreceri majore de Londra. Sâmbătă, de la ora 16:00,va avea din noua șansa de a cuceri un titlu de Grand Slam, după cel de anul trecut, de la Roland Garros.

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON 2019. "Am un joc mai bun, pot juca oriunde şi împotriva oricui. Am mai multe planuri când intru pe teren contra unei adversare. Dacă ceva nu merge, sunt capabilă să fac schimbările necesare, să îmi ajustez jocul. Muncesc din greu pentru a fi la un nivel înalt mereu când intru pe teren. Am vorbit cu mama mea după meci. Acum 15 ani, îmi spunea că visul ei e să ajung în finală la Wimbledon, pentru că acest turneu are un aer aparte. Azi, i-am îndeplinit visul, e un moment special, mă bucur că pot juca bine pe toate suprafeţele. Aici, în aceste săptămâni mi-am dat seama că pot câştiga la Wimbledon. Mă simt foarte bine pe picioare, jocul îmi merge, la fel şi serviciul. Serviciul nu e cea mai bună armă a mea, dar m-a ajutat. Sunt mai disperată să câştig eu Wimbledonul decât să o opresc pe Serena. Mă concentrez doar pe ce am eu de făcut, nu mă gândesc la recordul ei. Recordurile ei sunt uriaşe deja, dar nu mă interesează în perspectiva finalei. Eu sunt concentrată pe mine, pe ce am eu de făcut", a declarat Simona Halep.

SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS. Kate Middleton şi Meghan Markle vor asista la finala feminină de la WIMBLEDON 2019

