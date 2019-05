Simona Halep, "enervată" de Juan Martin Del Potro. Imaginile care fac înconjurul internetului FOTO

Când a ajuns în sala de conferinţe, Simona Halep l-a găsit acolo pe tenismenul argentinian Juan Martin del Potro care, la rândul lui, era intervievat.

Simona Halep a glumit cu fostul câştigător al US Open, făcându-i semn să se grăbească, pentru că trebuie să vorbească şi ea. Imaginile cu Halep "nervoasă" au făcut înconjurul internetului. La finalul interviului, Del Potro a îmbrăţişat-o pe jucătoarea română.

Dude, hurry up, champ’s here! Simona arrived in the interview room only to find Del Potro still talking to a TV crew.. pic.twitter.com/7vX2884YAo

.@Simona_Halep hugs Juan Martin del Potro in the press conference room in Paris after she had to wait for his TV interview to finish pic.twitter.com/IBWnDwBJpw