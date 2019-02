Simona Halep - Julia Goerges în sferturi de finală la Doha. Unde şi de la ce oră vezi meciul în direct la TV

Simona Halep a intrat in competitie direct in turul al doilea, in care a invins-o pe Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-3. In schimb, Julia Goerges a trecut de Ajla Tomljanovic (6-2, 6-2) si de Alison Riske (6-1, 6-7, 6-4).

Simona Halep revine pe locul 2 în clasamentul WTA

Simona Halep si Julia Goerges s-au mai intalnit de trei ori. Simona Halep s-a impus de doua ori. Singura victorie pentru Julia Goerges a venit in 2009.

"Nu am mai jucat de mult timp cu ea si nu stiu exact la ce sa ma astept, dar stiu ca are serviciu foarte bun si forehand bun, dar am sansa mea si o sa dau totul", a spus Simona Halep.

Simona Halep - Julia Goerges se joaca, joi, in jurul orei 17:30, in direct la Digi Sport.