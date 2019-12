Simona Halep, MOTIVUL PERSONAL pentru care a dezminţit LOGODNA cu Toni Iuruc. "Mi s-a părut o lipsă de respect totală"

Simona Halep a explicat de ce a dezminţit acum câteva săptămâni știrea că a sărbătorit logodna cu Toni Iuruc.

"Am vrut să clarific niște lucruri pentru că și noi doi avem familiile noastre și nu mi s-a părut corect ca oameni care fac parte din viața noastră să sune să ne felicite în urma unei știri false. Mi s-a părut o lipsă de respect totală, este a treia oară când s-a dat această știre de când am această relație. Am simțit că este momentul să spun ceva, ca fanii mei, oamenii care mă apreciază să nu trăiască într-o știre falsă. Nu m-a deranjat că s-a scris pentru că se scriu foarte multe și inventează foarte mult presa românească, însă o știre falsă atât de personală... Este deranjant. Am spus în mesaj că o să-i anunț eu pe oamenii care doresc să afle atunci când o să mă logodesc și o să fac și următorul pas", a declarat Simona Halep pentru GSP.

Toni Iuruc, 40 de ani, este un milionar machidon și a mai fost căsătorit de două ori. Simona Halep și Toni Iuruc au apărut prima dată împreună după finala câștigată Wimbledon 2019.