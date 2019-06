Simona Halep, PRĂBUŞIRE în clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns după eliminarea de la ROLAND GARROS 2019

Simona Halep trebuia sa apere cele 2000 de puncte castigate anul trecut, astfel ca a cazut in ierarhia mondiala pana pe locul 8 WTA.

Singura veste buna este ca Simona Halep nu poate iesi dintre primele zece cele mai bune jucatoare ale lumii.

Simona Halep, ELIMINATĂ în sferturile de finală la Roland Garros 2019: 2-6, 4-6 cu Amanda Anisimova

Simona Halep este in top 10 WTA din ianuarie 2014, fiind in ultimii 5 ani mereu in primele jucatoare ale lumii. De cand a intrat in top 5 WTA in primavara lui 2014, Simona Halep a petrecut doar 9 saptamani in afara primelor 5 jucatoare, ultima data intamplandu-se acest lucru in 2016, pentru o saptamana, insa a revenit atunci pe locul 4 dupa ce a castigat turneul de la Madrid.