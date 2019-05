Simona Halep, PRIMA REACŢIE după 6-0, 6-0 cu Viktoria Kuzmova. Ce mesaj a avut pentru ÎNVINSĂ

Simona Halep va juca în sferturi împotriva câștigătoarei meciului Ashleigh Barty (9 WTA) - Yulia Putintseva (43 WTA). La finalul partidei, la interviul de pe teren, Simona Halep s-a declarat încântată de modul în care a jucat în meciul cu Viktoria Kuzmova.

SIMONA HALEP - VIKTORIA KUZMOVA 6-0, 6-0 în optimile de finală de la MADRID OPEN. Adversară TERIBILĂ în SFERTURI

"M-a avantajat că s-a tras acoperișul, s-a jucat mai repede și asta a fost în avantajul meu. Am dominat meciul, am simțit mingea și sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat. Am jucat cel mai bun tenis al meu și mă simt foarte bine. Mă bucur că sunt în sferturi, e unul dintre turneele mele favorite", a declarat Simona Halep.

"Nu a fost cel mai bun meci al Viktoriei Kuzmova, poate a avut emoții, e un turneu mare", a mai spus Simona Halep.