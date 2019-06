Simona Halep, prima reacţie după a doua victorie la Eastbourne. Câţi bani a încasat pentru calificarea în "sferturi"

Simona Halep, 7 WTA, a dezvaluit ca se astepta la un meci dificil deoarece iarba este o suprafata imprevizibila.

"A fost un meci dificil, stiam ca joaca bine si precauta pentru ca pe iarba e dificil. Pana la final a fost bine, m-am simtit puternica pe picioare si nu am gresit prea mult. M-am antrenat la Londra, dar aici ma simt foarte bine pe teren, imi place sa vin aici. Sper sa pot juca si mai bine", a spus Simona Halep.

Simona Halep, în "SFERTURI" la Eastbourne după 6-1, 4-6, 6-3 cu Polona Hercog. Urmează un MECI DE FOC

In sferturile de finala, Simona Halep o va intalni pe Angelique Kerber, 5 WTA.

"Cu Simona am avut tot timpul meciuri dificile, pe muchie de cutit, asa ca ma astept ca si maine sa fie la fel. Pentru mine acest turneu reprezinta cea mai buna pregatire pentru Wimbledon. E bine ca am adversare bune, ca turneul e dificil. Fiecare meci este foarte strans si echilibrat, asa ca trebuie sa joc un tenis bun. Dar din acest motiv consider ca este cea mai buna pregatire pentru un turneu de Grand Slam", a spus Angelique Kerber.

Pentru calificarea în sferturile de finală de la Eastbourne, Simona Halep va încasa 23.455 de dolari și va primi 100 de puncte WTA. În cazul în care o va învinge și pe Angelique Kerber în sferturile de finală, Simona Halep va ajunge la un premiu de 46.275 de dolari și la 185 de puncte de WTA.