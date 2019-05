Simona Halep, prima reacţie după calificarea în finală, la Madrid. Cum explică setul pierdut cu Bencic

SIMONA HALEP-BELINDA BENCIC 6-2, 6-7 (2), 6-0. „Mă simt puțin obosită, meciul a fost intens. Ea a jucat extrem de rapid. După ce am pierdut setul secund, m-am liniștit și am vrut să deschid terenul mai mult, sa fiu mai agresivă. Stătusem mult în spatele terenului și mi-am dat seama că nu puteam domina meciul de acolo.

Am dat tot ce am avut mai bun, sunt foarte motivată la acest turneu, de fiecare dată joc bine la Madrid. Nu sunt la 100%, dar e din ce în ce mai bine de la zi la zi. Sunt foarte fericită de modul în care am jucat.

O finală este diferită, va trebui să mă concentrez, la fel cum am făcut-o toată săptămâna. Voi da maximum să câștig un nou trofeu aici, dar nu pun presiune pe mine", a declarat Simona Halep la finalul partidei din semifinale, cu Belinda Bencic.