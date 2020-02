Simona Halep, primele impresii după calificarea în finală la Dubai: "Pot să câştig ori meci, muncesc din greu zi de zi"

"Mi-a plăcut mult, a fost un meci extraordinar, cred că am jucat cel mai bun meci de când am venit aici. Îmi place să joc la Dubai. Am luptat pentru fiecare minge jucată, cred că am şanse să câştig orice meci joc, muncesc din greu, zi de zi îmi ridic nivelul şi sunt fericită că pot juca finala din nou. Nu am realizat în meciul cu Ons Jabeur (n.r. - din primul tur) că am de înfruntat o minge de meci. Când scapi din astfel de meciuri capeţi mai multă încredere.

O să fie dificil cu Rîbakina, este o adversară pternică, am văzut-o un pic înainte de meciul meu, este o mare provocare să joc pentru un alt titlu. Voi veni aici să mă bucur şi să dau ce am mai bun ca să câştig. Sper să pot juca la fel de bine ca azi", a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep va evolua în finală, sâmbătă, de la ora 17.00, cu Elena Rîbakina din Kazahstan, locul 19 WTA, în vârstă de 20 de ani.