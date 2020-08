Simona Halep, reacţie emoţionantă după ce a câştigat trofeul WTA Praga. "Nu mai ştiam cum e!"

Simona a primit trandafiri din partea organizatorilor WTA Praga, pe care i-a introdus în racheta de tenis. Apoi s-a bucurat ca un copil ce primește jucăria mult dorită pentru trofeul WTA Praga, transmite Digisport.ro.

Ajunsă la la cel de-al 21-lea trofeu al carierei, Halep a vorbit şi despre regulile pe care a trebuit să le respecte în Cehia.



"Vreau să vă mulţumesc tuturor că aţi venit aici, ştiu că sunt condiţii dificile. Ştiu că nu a fost uşor. M-am simţit în siguranţă aici, chiar dacă m-am plictisit în cele 10 zile în care am stat în cameră. Mulţumesc şi celor de la WTA pentru organizarea acestui turneu într-o perioadă dificilă.



Sunt foarte fericită că am câştigat acest turneu, am revenit în Praga după 15 ani... nici nu mai ştiam cum e. M-am simţit excelent şi sper să mai vin, pe viitor, aici", a declarat Simona Halep la finalul victoriei cu Elise Mertens.

Pentru câştigarea turneului de la Praga, Simona Halep (locul 2 WTA) şi-a asigurat un cec de 25.000 de dolari şi 280 de puncte în clasamentul general.

