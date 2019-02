Simona Halep, reacţie fabuloasă după victoria epuizantă cu Karolina Pliskova din Fed Cup

România a preluat conducerea în confruntarea cu Cehia din Fed Cup, 2-1. La câteva minute după finalul meciului, Simona Halep și-a analizat evoluția din meciul cu Karolina Pliskova.

SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA 6-4, 5-7, 6-4 şi România conduce cu 2-1 Cehia în Fed Cup 2019

"Aveam destulă energie, mai puteam să joc! Nu e ușor să joci pe acest teren. Mi-am dorit foarte mult să câștig și sunt foarte fericită. Nu e ușor să fii ofensivă împotriva Karolinei, îmi e greu să intru în minge și să lovesc mai tare contra ei. Mereu am meciuri grele cu Pliskova, mă bucur că am câștigat și eu acasă la ea, Pliskova m-a învins acasă în trecut. Mă bucur că am făcut față, că am jucat bine și am reușit să câștig. Nu voi juca dublu, avem o echipă bună, dar am încredere că Mihaela Buzărnescu va face un meci bun și va reuși să câștige meciul de simplu", a spus Simona Halep.