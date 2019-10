Articol publicat in: Sport

Simona Halep se mărită. Se anunţă NUNTĂ mare la Constanţa

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Îndrăgostită şi fericită, Simona Halep a spus "da", iar la anul joacă şi la propria-i nuntă, potrivit România TV. Are suficient antrenament de pe la nunţile prietenilor aromâni: n-a lipsit de la nicio petrecere, când nu era plecată la turnee. Simona face nuntă mare cu Toni Iuruc în septembrie, la Constanţa, şi a pus la punct toate detaliile. După, are de gând să lase tenisul şi să se apuce de făcut copii, pentru că şi-a propus să aibă cel puţin trei. Simona Halep s-a îndrăgostit şi a spus "da" din prima. Cel puţin aşa se zvoneşte în lumea mondenă de la noi care anunţă nuntă mare, la anul în septembrie. O să fie iar petrecere de pomină în comunitatea machedonească, iar Simona va respecta toate tradiţiile. De când l-a întâlnit pe Toni Iuruc, Simona e toată numai zâmbet. A fost semn bun că a câştigat Wimbledon-ul cu el alături, aşa că i-a acceptat cererea în căsătorie, pe care afaceristul i-ar fi făcut-o de ziua ei. Alesul Simonei ar fi făcut totul ca la carte: s-a pus în genunchi, ca-n filme. Iar celebra sportivă nici nu s-a gândit şi a spus da imediat. La anul, după ce va participa la US Open, Simona va fi mireasă. Iar evenimentul va fi unul faraonic, la un restaurant de lux din Constanța. Le-ar fi fost greu să găsească un local care să cuprindă sutele de invitaţi. Doar rochia fostului lider al tenisului mondial şi costumul mirelui mai sunt necunoscute în ecuaţie, spun apropiaţi ai Simonei. Simona Halep n-a făcut niciodată un secret din faptul că nu tenisul e viaţa ei, ci familia pe care o are şi cea pe care şi-o doreşte. Dacă vrea să o facă, se poate retrage liniştită din tenis. A strâns deja o avere - 30 de milioane de euro -, a fost numărul 1 mondial şi a cucerit cele mai importante titluri de Grand Slem, Roland Garros şi Wimbledon, iar acum se poate bucura de iubit, prieteni şi de petrecerile în familie de la care nu lipseşte niciodată. loading...

