SIMONA HALEP - SHUAI ZHANG se joacă MARŢI în sferturile de finală la WIMBLEDON 2019. S-a anunţat ORA MECIULUI

Simona Halep - Shuai Zhan este primul meci al zilei şio este programat pe terenul 1 de la ora 15:00, în direct la Eurosport.

Shiuai Zhang conduce cu 2-1 în partidele cu Simona Halep. Victoriile lui Shuai Zhang sunt din 2016, 6-4, 6-3 în turul I la Australian Open şi 6-0, 6-3 în optimi de finală la Beijing. Simona Halep s-a impuns în 2012, în turul I la Indian Wells, 6-1, 6-1.

Simona Halep s-a calificat, luni, in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Cori Gauff cu 6-3, 6-3. In sferturile de finala, Simona Halep o va intalni pe Shuai Zhang din China, locul 50 in clasamentul WTA, care a eliminat-o în faza optimilor de finală pe Dayana Yastremska, 6-4, 1-6, 6-2, și și-a egalat cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam.