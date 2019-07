Simona Halep a dat lovitura! Suma imensă încasată după calificarea în sferturile de finală de la Wimbledon 2019

Simona Halep are garantat un premiu in valoare de 294.000 de lire sterline, echivalentul a aproape 328.000 de euro. In cazul in care va ajunge in semifinale, Simona Halep va primi 588.000 de mii de lire sterline, adica echivalentul a 656.000 de euro.

Simona Halep, prima reacţie după calificarea în "sferturi" la Wimbledon 2019. Ce spune despre viitoarea adversară, Shuai Zhang

Simona Halep s-a calificat, luni, in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Cori Gauff cu 6-3, 6-3. In sferturile de finala, Simona Halep o va intalni pe Shuai Zhang din China, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.

Simona Halep a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard.