Simona Halep şi-a aflat adversara din sferturile de finală ale turneului de la Adelaide. Meci dificil

Simona Halep a trecut, marţi, de Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 7-5, în timp ce Arina Sabalenka a învins-o, miercuri, pe Bernarda Pera, 70 WTA, scor 7-6, 6-2.

Simona Halep şi Arina Sabalenka s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare dată impunându-se jucătoarea din România.

"A fost un meci greu, cu siguranţă. De fapt mă aşteptam la asta pentru că am mai jucat de două ori împotriva ei şi ambele partide au fost foarte grele. Sunt foarte fericită că am trecut, este foarte important să câştigi primul meci al anului. Am muncit din greu şi sunt foarte fericită de victorie. Întodeauna este dificil primul meci. Chiar dacă te antrenezi din greu săptămâni la rând nu e ca atunci când joci meciuri oficiale, aşa că este dificil să intri pe teren şi să fii conectrată la fiecare punct pe care îl joci. Am fost un pic obosită în setul al doilea, dar este normal, voi încerca să mă recuperez pentru următorul meci şi să joc cel mai bun tenis. Voi merge la spa, la masaj şi mă voi relaxa în camera mea. Sunt şi eu un fan al lui Darren, este furmos să-l am în echipa mea din nou, lucrăm deja de patru ani şi vreau să-i mulţumesc că este de partea mea. Sfaturile lui m-au ajutat cu adevărat azi, îţi mulţumesc "D"! Să joc aici, în orşaul lui natal este foarte frumos şi vreau să vă mulţumesc tuturor că aţi venit şi mă faceţi să mă simt aici ca la a doua mea casă", a declarat Simona Halep după meciul cu Ajla Tomljanovic.