SIMONA HALEP VICTORIA AZARENKA (ora 17:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT WIMBLEDON 2019

Meciul SIMONA HALEP - VICTORIA AZARENKA este programat pe terenul central de la Wilbmedon 2019 şi va începe în jurul orei 17:30, după terminarea meciului Kevin Anderson (8 ATP) - Guido Pella (26 ATP). EUROSPORT transmite, vineri, în jurul orei 17:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT WIMBLEDON 2019 SIMONA HALEP VICTORIA AZARENKA.

Simona Halep și Victora Azarenka s-au mai întâlnit de patru ori, scorul fiind egal, 2-2. Ultima confruntare directă a avut loc chiar la Wimbledon, în 2017, când Simona Halep s-a impus în meciul cu Victoria Azarenka, în optimile de finală, scor 7-6, 6-2.

În primele două tururi, Simona Halep le-a învins pe Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 36 WTA), 6-4, 7-5, și pe Mihaela Buzărnescu (31 de ani, 40 WTA), 6-3, 4-6, 6-2, în timp ce Victoria Azarenka a trecut de Alize Cornet (29 de ani, 51 WTA), 6-4, 6-4, și Alja Tomljanovic (26 de ani, 49 WTA), scor 6-2, 6-0.

"Pot să spun că mă aștept la un meci dificil. E o jucătoare solidă, una care lovește puternic mingea, dar am încredere. Am câștigat împotriva ei acum doi ani pe iarbă. Sunt pregătită, sunt puternică și știu ce am de făcut. Vom vedea ce va fi", a declarat SIMONA HALEP.

"Cu siguranță trebuie să fiu agresivă și să profit de orice ocazie. Este o jucătoare care nu-ți dă nimic gratis, dar mereu există câteva oportunități. Important este să profiți de ele. Am avut multe meciuri strânse. Trebuie să fiu foarte consistentă, așa cum este și ea. În plus, returnează foarte bine, vede foarte bine jocul. Deci îmi trebuie răbdare și agresivitate", a declarat VICTORIA AZARENKA.

Învingătoarea partidei dintre SIMONA HALEP şi VICTORIA AZARENKA o va întâlni în optimile de finală pe câştigătoarea disputei Cori Gauff - Polona Hercog.