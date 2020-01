Simona Traşcă a încercat SĂ SE SINUCIDĂ. Cine a salvat-o în ultima clipă de la MOARTE

Simona Traşcă s-a maturizat foarte repede din cauza problemelor financiare cu care s-a confruntat familia sa.

"Eu mi-am întreţinut toată familia. Am învăţat de mică să mă lupt, să mă zbat, să plătesc toate facturile, să aduc toţi banii în casă, să le dau de mâncare la toţi, să îi îmbrac pe toţi. Şi când am apărut în showbiz, având toate chestiile astea de dus în cârcă, pe care celelalte fete din domeniul meu, care nu aveau problemele mele și care nu înţelegeau, râdeau de mine", a spus Simona Traşcă la o emisiune TV.

Simona Traşcă a suferit enorm după ce fostul soţ i-a luat copilul, pe care nu l-a mai văzut timp de nouă luni de zile. A intrat în depresie şi a încercat să se sinucidă, fiind internată din această cauză la spitalul de psihiatrie.

"Cel mai greu moment a fost când am băgat divorţ şi fostul soţ mi-a luat copilul. Am stat nouă luni de zile fără copilul meu. Nu mai suportam să văd haine de copil. Ultima oară a fost cel mai greu când am fost internată la spitalul de psihiatrie pentru că am încercat să mă sinucid şi nu am reuşit. A fost o trezire când am intrat pe uşă şi pentru prima dată fiul meu era supărat pe mine şi mi-a reproşat cum pot să fac aşa ceva. Atunci am zis că nu o să mai fac aşa ceva. Vreau să trăiesc orice ar fi", a mărturisit Simona Traşcă.