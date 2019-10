Articol publicat in: Sport

Singurul fotbalist care a jucat la Steaua Armatei, cea a lui Păunescu şi FCSB. Poveste savuroasă de când a preluat Gigi Becali echipa

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Valeriu Răchită (49 de ani), unul dintre foștii fotbaliști ai Stelei, dar și ai Petrolului, a povestit, prezent fiind în studioul emisiunii Digi Sport Matinal, ce a făcut Gigi Becali imediat cum a devenit acționar majoritar la Steaua, acum FCSB.

Valeriu Răchită se mândrește cu faptul că a jucat în trei rânduri pentru gruparea roș-albaștrilor, de fiecare dată sub alţi patroni. "Vorbim de echipe cu pedigree, nu, echipe care sunt cu suporteri. Mă uit și ce se întâmplă cu FCSB, cu Steaua. Eu îi spun Steaua. I-am spus și patronului: 'știți care este singurul fotbalist care a jucat la cele trei echipe Steaua? Eu!'. Pentru că am jucat '89-'91 la Steaua Armatei, am jucat '96-'99 la tranziție, Păunescu, ce a fost și 2003-2005 la FCSB-ul de acum. Țin minte că atunci când patronul (n.r. - Gigi Becali) a luat acțiunile, noi eram la Forban în cantonament și a venit să se bucure alături de noi. În loc să ne aducă și nouă o bere, a venit cu șampanie Dom Perignon. De șampanie ne ardea nouă, să bem. să ne iasă pe nas, pe acolo pe pantele alea, pe acolo. Numai de șampanie nu ne ardea, dar, dă-ne dom'ne o bere", a povestit Vivi Răchită, la Digi Sport. loading...

