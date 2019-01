Situaţie incredibilă la Spitalul Judeţean Craiova. În plină epidemie de gripă, pacienţii tremură de frig în saloane

Aproape jumătate dintre secțiile Spitalului Județean de Urgență Craiova nu au nici căldură, nici apă caldă. Spitalul are centrală proprie, dar a fost racordat și la sistemul de termoficare, de care este legată Clinica de Cardiologie, construită recent cu 10 milioane de euro. Cele două unitati medicale nu pot avea caldură in acelasi timp. Atunci cand in Centrul de Cardiologie este cald, pacientii din Spitalul Judetean ingheaţă de frig.

Ca să nu îngheţe, unii dintre pacienţi şi-au adus radiatoare de acasă sau pături. Aceștia se tem că se vor îmbolnăvi și mai tare.

Autoritățile locale și conducerea spitalului spun că de abia de iarna viitoare pacienții și cadrele medicale nu vor mai fi nevoiți să îndure frigul din saloane.

