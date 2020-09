Situaţie inedită pentru doi candidaţi la Primăria Buzău. Unul dintre ei s-a prezentat la urne fără cartea de identitate

Medicul i-a solicitat reprezentantei secţiei de votare să nu îl mai atingă cu termometrul şi i-a recomandat scanarea de la o distanţă de 10 centimetri pentru a-i proteja pe cei veniţi la urne. Ulterior, temperatură măsurată pe fruntea medicului a fost conformă şi candidatul a reuşit să exercite dreptul la vot.

"Este o zi mare, o zi de sărbătoare, când toţi buzoienii trebuie să vină la vot pentru a-şi exprima opţiunea politică şi a alege administraţia oraşului şi a judeţului, administraţie care îi va reprezenta. Votul a durat mai mult din cauza procedurilor, proceduri legate de pandemie; totuşi, se votează, nu într-un ritm alert, dar se votează, funcţionează sistemul. De aceea rog toţi buzoienii să vină la vot cât mai devreme pentru a nu crea probleme mai târziu, aglomeraţie seara, înaintea închiderii secţiei de votare. Vă rog să votaţi cum vă dictează conştiinţa, dar important este să veniţi la vot; este soare, nu sunt nori pe cer, deci viitorul va fi bun", a spus Zoican, la ieşirea de la urne.

Un incident a avut loc şi în momentul în care candidatul PRO România la funcţia de primar, inginerul Constantin Ionescu, s-a prezentat la secţia de votare fără cartea de identitate. După ce a fost termoscanat, Ionescu şi-a dat seama că nu şi-a luat la el portofelul cu acte şi a trebuit să se întoarcă acasă.

"Am votat pentru felul în care vreau să arate oraşul nostru în următorii patru ani, am votat pentru că trăim într-un oraş cu un potenţial foarte bun, cu oameni foarte buni, foarte muncitori. Am votat pentru ca în patru ani oamenii să nu ştie cine este primar, oamenii să simtă cine este primar, iar la sfârşitul mandatului să te recunoască pentru ceea ce ai făcut, nu pentru ceea ce eşti, nu pentru că tai panglici, nu pentru ceea ce oamenii nu simt din punct de vedere al vieţii, al siguranţei locului de muncă, al siguranţei serviciilor pe care trebuie să le furnizezi, a tot ceea ce înseamnă un nivel de viaţă şi un nivel de trai bun într-un oraş în care eşti obligat să faci astfel de lucruri", a declarat Constantin Ionescu.