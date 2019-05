Skizzo Skillz, tătic pentru a doua oară. Deea este însărcinată. "Am o sarcină grea"

Deea și Skizzo Skillz și-au dorit mult încă un copil și iată că minunea a apărut în viața lor, scrie viva.ro. Iubita artistului este însărcinată cu cel de-al doilea copil și sunt foarte fericiți. Vestea cea mare a fost dată chiar de Deea pe una dintre rețelele de socializare.

'Ne doream atat de tare sa traim aceste momente, la fel ca si Samia, noua burtica s-a lasat asteptata undeva la un an de zile Suntem fericiti, eu una sunt cea mai linistita din viata mea, Robert este in extaz, Samia pare sa inteleaga foarte bine ce urmeaza si se bucura mult. Nu este totul roz, am inca o sarcina grea, dar detaliile astea am sa vi le spun in viitorul apropiat. Multumesc pentru rabdare", a scris Deea pe una dintre rețelele de socializare.

Potrivit declarațiilor făcute de iubita lui Skizzo Skills, sarcina nu este una tocmai ușoară. Deea și Skizzo Skills mai au împreună o fetiță pe care o cheamă Samia Tiana.