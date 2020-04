Smiley a lansat o melodie dedicată medicilor şi asistentelor din linia întâi: "E nevoie să îi încurajăm, să îi susţinem"

"Am primit o grămadă de mesaje de la medici, asistente, vânzători în magazine, oameni care au spus că parcă le cânt. Piesa nu a fost scrisă pentru această situație, dar am decis să o lansez acum pentru că am simțit că e nevoie să le dăm curaj oamenilor din prima linie. Să îi încurajăm, să îi susținem. Fiecare putem fi eroi sau cei care așteaptă ceva de la eroi. Și acum suntem toți și una și alta. Acțiunile fiecăruia dintre noi îi afectează pe ceilalți", a declarat Smiley.

Melodia a fost distribuită pe pagina de Facebook a ISU București-Ilfov cu mesajul: "Din suflet, pentru toţi salvatorii! Coloana sonoră îi aparţine lui Smiley, care a dorit să transmită cu această ocazie şi un mesaj de susţinere, pentru toţi cei care sunt implicaţi în această luptă pentru salvarea semenilor".