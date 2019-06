ŞOC ÎN SHOWBIZ. Răzvan Simion se pocăieşte. Motivul, HALUCINANT

Cântăreața provine dintr-o familie numeroasă, cu 11 frați, iar ei sunt penticostali, scrie viva.ro. Lidia Buble formează un cuplu cu Răzvan Simion de câțiva ani, dar nici până acum acesta nu i-a întâlnit pe părinții artistei. Lidia Buble a mărturisit că marea întâlnire va avea loc doar atunci când Răzvan Simion are de gând să se căsătorească cu ea.

Citeşte şi Lidia Buble, anunţ surprinzător despre căsătoria cu Răzvan Simion

Lucurile nu sunt atât de simple, pentru că Răzvan Simion și Lidia Buble au religii diferite. Artista este penticostală, iar prezentatorul TV de la Antena 1 este creștin ortodox. Pentru ca o nuntă să aibă loc, Răzvan Simion ar trebui să treacă la religia pe care o iubita lui, lucrul pe care și l-ar dori, după cum a spus Lidia Buble.

„Răzvan, oameni buni, are emisiune în fiecare zi de luni până vineri. La noi slujbele de nuntă se ţin duminica. Răzvan nu o să-mi cunoască niciodată părinţii până nu are de gând să ne căsătorim. Momentul când își pune în plan să ne căsătorim, atunci vine acasă la tati și mă cere. Tati a zis că vrea să îi cunoască pe cei cu care avem de gând să ne căsătorim. Eu am mai avut iubiţi până la Răzvan. Cum era să mă duc cu toți la tati?! Tati a spus: eu am 11 copii. Nu o să le cunosc tuturor iubiţii şi iubitele. Răzvan a zis că mai întâi va avea loc botezul și apoi nunta. El așa a zis, dar nu știu dacă are de gând. El a mai zis treaba asta (n.r. Răzvan să treacă la religia lor). L-am prins de foarte multe ori când se uita pe predicile pastorilor de la noi de la biserică. O să fac vlog când o să se cunoască. Nu l-au văzut și nu s-au cunoscut", a spus Lidia Buble.