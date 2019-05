Şoc pe piaţa media! Show-ul lui Bobiţă din las Fierbinţi a fost ANULAT

"Falsez pentru tine", un show tv, a fost filmat în vara lui 2018 și urma să intre pe post chiar din toamna trecută. Numai că aproape că se împlinește anul și nu a fost difuzată încă nici o ediţie. Inițial, show-ul de voci realizat după formatul internațional "I can see your voice" urma să ia locul "Ninja Warrior", care tocmai se încheiase.

Emoţii URIAŞE pentru Mihai Bobonete. A ieşit din SPITAL, apoi a făcut ANUNŢUL

"Duminica aceasta, 4 noiembrie de la ora 20:00, PRO TV va difuza filmul Parker. Show-ul "Falsez pentru tine" va fi lansat la o dată ulterioară", a anunțat, la vremea respectivă. Pro TV.

Explicațiile nu au mai venit niciodată, însă Cancan a aflat ce i-ar fi determinat pe boșii din Pro TV să amâne, la nesfârșit, difuzarea emisiunii prezentate – iar, după unele voci, chiar și produse – de Mihai Bobonete. Concret, emisiunea era departe de a fi comică, iar până și figuranții din public s-ar fi plictisit teribil la filmări!

"Bobonete este bun pentru rolul lui din Fierbinți, dar când își depășește atribuțiile, adică scrie scenarii sau când devine prezentator, devine plictisitor", a spus unul dintre cameramanii care au participat la filmări pentru Cancan.

Bobonete era acompaniat de Anna Lesko, Monica Anghel, Răzvan Fodor și Gojira, care aveau rolul de consilieri. Din emisiune au rămas până acum, pentru public, doar câteva secunde postate pe pagina de Facebook a serialului Las Fierbinți.