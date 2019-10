Articol publicat in: Societate

Şocant, un profesor din Lugoj a fost băgat în spital de un elev. A fost bătut chiar în curtea liceului

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un profesor de la Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”, din Lugoj, a ajuns la spital dupa ce a fost batut de un elev. Elevii care au văzut incidentul au povestit că profesorul a fost lovit de cel puțin două ori cu pumnii. profesorul Stelu Vega a ajuns la secția de urgenţe a spitalului din Lugoj, după ce i-a fost spartă buza. ”Colegul nostru fuma. A venit profesorul și i-a dat o palmă, în glumă, peste cap. S-au înjurat și am văzut doar că la un moment dat cel din clasă a IX-a a tăbărât cu pumnii pe profesor”, a declarat pentru Lugoj Info.ro unul dintre martori. Agresorul este un elev de 16 ani care urmează cursurile în clasa a IX-a tocmai din cauza faptului că ar fi avut multiple probleme la școală și a ajuns la Lugoj printr-un transfer de la o școală din Timișoara. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay