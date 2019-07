Şofer ameninţat cu pistolul, pe Valea Prahovei, de un instructor auto. "A zis că îmi trage un glonţ în cap"

Tânărul a povestit că totul s-a întâmplat, în urmă cu o săptămână, pe Valea Prahovei, în timp ce se îndrepta către Buşteni, scrie observator.tv.

"Stăteam în coloană pe Valea Prahovei când, din senin, el a început să claxoneze (la volan era soţia lui) fără motiv, spunând că eu nu am ce să caut în România cu această maşină cu numere de Anglia", a scris tânărul pe Facebook.

Totul ar fi început, după ce femeia aflată la volanul unui autoturism marca Opel Astra a început să depăşească, pe linie continuă, coloana de maşini.

'Am coborât din maşină pentru că el tot mă înjura cu capul pe geam şi, surpriză, omul m-a ameninţat că îmi trage un glonţ în cap (se vede pe video cum pune mâna pe pistol)', a continuat tânărul.

Pe imagini se poate observa cum instructorul auto, aflat pe scaunul din dreapta al Opel-ului, coboară din maşină şi se preface că scoate pistolul pe care îl avea într-un toc la brâu.

Cei doi au avut un schimb de replici, iar şoferul venit în concediu a revenit la maşină, după ce a observat că un alt şofer, aflat în spate, filma incidentul.

'Am sunat la 112, iar la Buşteni am fost opriţi amândoi. El a fost încătuşat, iar pistolul era de jucărie, cu capse. Domnii poliţişti, când au văzut că este de jucărie, l-au descătuşat şi nu i-au dat nicio amendă sau altceva. Am depus plângere penală', a mai scris tânărul pe Facebook.