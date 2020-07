Soluţie pentru distanţarea socială. Firmele care stau la coadă în locul tău, oricât de lungă ar fi aşteptarea

Acest gen de afacere are numele oficial de "line sitting" şi îşi are originile peste Ocean, la New York, unui dintre pionierii ei fiind Robert Samuel. Compania sa, Sold Inc. a fost înfiinţată tocmai la umbra necesităţilor americanilor care îşi dorea ultimul tip iPhone sau de Play Station, dar aglomeraţia şi timpi mari de aşteptare îi făceau pe mulţi să plătească alte persoane pentru a sta la coadă în locul lor. Astfel a apărut această afacere, iar tarifele erau extrem de clare: 25 de dolari pentru prima oră de stat la coadă, iar apoi 10 dolari la fiecare jumătate de oră adiţională.

"Cum câştigă un om 1.000 de dolari pe săptămână doar stând la coadă", scria Bussines Insider despre Robert Samuel. Bărbatul a intrat în această afacere după ce și-a pierdut locul de muncă, reprezentant de vânzări AT&T, și avea nevoie de o nouă modalitate de a face bani. Înainte de lansarea iPhone 5 a pus un anunţ pe Craiglist în care s-a oferit să stea la coadă, pentru 100 de dolari. Cu câteva ore înainte de a cumpăra iPhone-ul, clientul lui Samuel şi-a anulat comanda, dar a decis să-l plătească oricum pe acesta. Samuel era gata să părăsească coada, dar atunci i-a venit o idee de afacere şi a decis să-și revândă locul.