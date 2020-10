Soluţiile românului care a revoluţionat traficul în New York pentru Bucureşti: Se pot face schimbări care nu vor necesita investiţii

Românul Michael Horodniceanu este profesor la New York University Tandon School of Engineering, conducând Departamentul pentru Inginerie Civilă și Urbană. Acesta va lucra împreună cu Nicuşor Dan pentru a rezolva problema traficului din Capitală.

„Trebuie început prin reorganizarea regiei transportului din București. Anumite lucruri se pot face cu o investiție minimală, mai mult de timp și de organizare decât financiară. Cred că ăsta este primul pas care trebuie făcut pentru a îmbunătăți transportul din București. Parcarea este lucru care trebuie schimbat pentru a acorda prioritate mișcării. Se pot face schimbări care nu vor necesita la început investiții, care trebuie făcute mai mult în timp, ci schimbări de organizare", a spus Horodniceanu la Digi24.

Profesorul a vorbit despre tendințele pentru fluidizarea transportului în marile orașe.

„Direcția în care se merge este de a da prioritate pietonilor, celor care se folosesc de ceea ce noi numim transport activ – biciclete, chiar și mersul pe jos – nu folosirea de mașini particulare. Este important să ne sprijinim pe rețeaua de autobuze care trebuie să fie îmbunătățită, de piste de biciclete, care sunt foarte importante.

Există în toată o problemă legată de COVID-19 și trebuie luată în considerare. Cu toate că folosirea transportului public nu contribuie în mod necesar la propagarea acestui virus, oamenii sunt atenți să nu circule prea mult cu transportul public, deși e un lucru necesar în orice mare capitală. Dar folosirea de biciclete și mersul pe jos sunt importante și asta e tendința în marile orașe. New York își mărește substanțial rețeaua de piste de biciclete și una dintre propunerile pe care le-a făcut universitatea a fost de a crea legături, de poduri speciale pentru pietoni și biciclete, nu pentru mașini", a spus Horodniceanu.

„Bucureștiul este la ora actuală într-o fază în care lumea se folosește mult prea mult de mașini particulare, nu există un mod în care oamenii să meargă până la un punct cu mașina, să o lase acolo și să se folosească de transportul public. Bucureștiul, într-un fel, din punct de dezvoltare urban, arată mai mult ca Parisul decât ca New Yorkul, străzile sunt mai mici, dar sunt foarte multe locuri în care se pot face îmbunătățiri care să creeze posibilitatea unei mișcări mult mai fluide. Când am fost în București, am văzut că cel mai bun lucru era să merg pe jos sau să iau transportul public, altfel era absolut imposibil", a spus el.

Horodniceanu spune este important ca autoritățile să înțeleagă modul în care oamenii folosesc transportul public.

„Să înțelegi asta înseamnă să găsești soluții care sunt exacte și speciale pentru diferitele probleme. Eu sper că ceea ce voi primi înapoi – pentru că ceea ce voi face este pro bono – este să-mi readuc la zi limba română și să mă folosesc de ea în mod curent", a adăugat profesorul.