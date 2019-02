Sondaj CURS: Klaus Iohannis, scor aproape dublu faţă de următorul clasat în cursa pentru Cotroceni

Numărul celor care au o opțiune clară de vot în cazul în care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 66% din repondenți (cu 2% mai puțin față de precedentul studiu).



Cota președintelui Klaus Iohannis e în ușoară revenire, semn că politica de opoziție față de Guvern și majoritatea parlamentară a fost apreciată de susținătorii săi și urcă cu 2% față de precedentul studiu ajungând la cota 41%, dominând autor clasamentul prezidențiabililor (mai puțin totuși decât în iunie 2018 când avea 43%).



Urmează la mare distanță președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu cu doar 21%. Asta înseamnă o scădere drastică de patru la sută față de studiul anterior pe măsură ce devine tot mai clar că PSD nu va accepta un candidat unic al Coaliției PSD-ALDE și își va anunța propriul candidat. E al doilea studiu consecutiv când șeful ALDE înregistrează o scădere abruptă, scrie stiripesurse.





De remarcat evoluția sinuoasă a președintelui Senatului. În studiul din luna iunie înregistra 22% pentru a sălta apoi la 29% în septembrie pentru ca în noiembrie să ajungă la 25%. Cu toate acestea el se menține la peste dublul înregistrat de propriul partid, scor ce consolidează percepția că ALDE reprezintă ”partidul Tăriceanu”.



O revenire importantă (de 5%) se înregistrează în dreptul președintelui PSD, Liviu Dragnea. Acesta înregistrează un salt important de la 12% în ultimul studiu din 2018 la 17% în prezenta cercetare.

Este exact același punctaj pierdut de Călin Popescu Tăriceanu în aceeași perioadă, dovadă că electoratul PSD care l-ar fi votat pe șeful ALDE la alegerile prezidențiale s-a reorientat spre propriul candidat (asta în condițiile în care până acum de fiecare dată șeful PSD asuma și candidatura la prezidențiale, candidatură pe care Liviu Dragnea nu a negat-o)



De remarcat că se apropie de cota înregistrată de aliatul său de la ALDE, dar se menține cu mult în spatele scorului pe care îl are partidul pe care îl conduce autoritar.



Fostul premier Dacian Cioloș (care a anunțat de curând lansarea oficială a noului său partid PLUS (Partidul Libertății, Unității și Solidarității și l-a băgat în Alianța 2020 (USR+PLUS)) înregistrează o ușoară scădere de 2% și ajunge la 9% (anterior ajunsese la 11%)



Șeful USR, Dan Barna, este cu mult sub intenția de vot a partidului pe care îl conduce. De menționat că procentele sunt din rândul celor 66% care au precizat o opțiune.