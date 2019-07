Sondaj: Investitorii estimează că euro se va duce spre nivelul de 4,8 lei în a doua parte a anului

”Perspectivele economice ale României, prezentate în cadrul ediţiei din luna decembrie 2018 a Barometrului semestrial privind starea economiei, tind să se confirme după primul semestru. Economia a continuat să crească susţinut, cu 5%, conform INS, însă ritmul de creştere se va reduce în a doua parte a anului, estimează 72% dintre oamenii de afaceri, aceştia prognozând avansul PIB-ului în intervalul 3,5-4%, sub estimările autorităţilor de la Bucureşti”, spun analiştii Frames.



22% dintre cei chestionaţi văd o creştere economică chiar mai redusă, sub nivelul de 3,5%, în timp ce 6% au indicat un avans al PIB-ului peste nivelul de 4%.



”Evoluţia economică stimulată de consum a adus un plus în buzunarele românilor însă a determinat accentuarea dezechilibrelor macroeconomice. Tot mai mulţi investitori văd în realitatea economică din România fotografia perioadei dinainte de criza economică, atunci când, la fel ca acum, economia 'duduia' în statistici însă, în realitate, era puternic nesustenabilă”, afirmă consultantul economic Adrian Negrescu, de la Frames, care consideră că suntem ca într-un roller coaster în care ne aflăm tot mai aproape de vârf şi va urma, inevitabil, coborârea.



Stimularea consumului până la un punct este benefică, dacă vine însă însoţită de politici publice care să stimuleze dezvoltarea economică pe orizontală, arată analiza Frames.



”Asigurarea unui cadru fiscal predictibil, dezvoltarea unei infrastructuri de transport optime şi stimularea investiţiilor în dezvoltarea de lanţuri economice şi crearea de locuri de muncă sunt elementele esenţiale care au rolul de a susţine avansul economic. Din păcate însă, tocmai aceste elemente lipsesc, iar economia a ajuns precum un motor cu pedala la maxim, suprasolicitat, care riscă să cedeze în orice moment”, spun analiştii.



Accentuarea blocajului financiar, principalul pericol



Întrebaţi care sunt principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri în prezent, 57% dintre respondenţi au indicat accentuarea blocajului financiar, 46% au menţionat creşterea inflaţiei, 38% s-au arătat îngrijoraţi de o potenţială evoluţie negativă a cursului de schimb, iar 27% de o nouă creştere a fiscalităţii.



”Neplata la timp a facturilor s-a accentuat în acest an, iar creditul furnizor s-a generalizat în economie. Acest fenomen afectează în principal sectorul IMM-urilor unde multe firme, slab capitalizate, se confruntă cu astfel de probleme. În absenţa unui buffer financiar care să le permit să reziste până la încasarea facturilor, tot mai multe dintre ele ajung în situaţii de risc. Iar combinaţia fatidică între deprecierea leului şi creşterea preţurilor în economie riscă să afecteze şi mai mult mediul de afaceri. În plus, discuţiile privind o posibilă reintroducere a unui impozit forfetar au pus gaz pe foc pe situaţia din economie, iar efectele s-au văzut în scăderea apetitului pentru investiţii, în accentuarea stării de expectativă a investitorilor”, afirmă analiştii.



Potrivit ”Barometrului privind starea economiei”, printre celelalte temeri indicate de investitori se află scăderea comenzilor, reducerea investiţiilor şi adâncirea crizei de pe piaţa muncii.



Euro la 4,8 lei, un pericol



Evoluţia cursului euro reprezintă, pentru investitori, un indicator semnificativ al stării economiei. După ce, în barometrul din decembrie 2018, cei mai mulţi investitori prognozau cursul în jurul nivelului de 4,7 lei/euro, fapt confirmat de evoluţia din prezent, pentru a doua parte a anului, 54% dintre respondenţi cred că euro se va duce spre nivelul de 4,8 lei.



33% dintre cei chestionaţi se aşteaptă ca euro să evolueze în intervalul 4,7-4,75 lei, iar 13% văd cursul sub acest nivel.



”Accentuarea dezechilibrelor macroeconomice se va traduce într-o presiune mai mare pe cursul de schimb. Deficitul fiscal şi cel de cont curent au crescut şi vor continua să crească, iar presiunea inflaţionistă se va accentua în lunile următoare. Importurile masive, preconizate pentru sezonul de toamnă, şi perspectivele unei producţii agricole sub nivelul de anul trecut, cu efecte directe în deprecierea exporturilor, vor accentua presiunile pe curs, iar efectele le vom vedea în toamnă”, afirmă analiştii de la Frames.



Chiar dacă apetitul pentru investiţii se dovedeşte a fi mult mai temperat în 2019, fenomen anticipat în ediţia din decembrie 2018 a Barometrului Frames, există în continuare sectoare care atrag interesul oamenilor de afaceri.



Întrebaţi care sunt sectoarele care vor aduce profit în acest an, cei mai mulţi managerii indicat comerţul (47%), sectorul IT (35%), agricultura (27%) şi construcţiile (23%).



”Cu bune şi cu rele, consumul rămâne principalul vector de profit în acest an, iar multe dintre investiţii s-au canalizat şi vor continua să se îndrepte spre acest sector. Investiţiile în IT au printre cele mai ridicate rate de profit iar exemplele de succes prezentate pe larg în ultima vreme, precum apariţia primului unicorn românesc, au atras şi vor continua să atragă interesul investitorilor. Agricultura, în ciuda provocărilor climatice, rămâne în prim-plan, după recordurile din anii trecuţi. De succesul campaniei de recoltare din această vară vor depinde, în mare măsură, şi investiţiile pentru 2020. Iar în privinţa sectorului construcţiilor, dincolo de efectele deciziilor fiscale şi de dezbaterea publică privind nivelul preţurilor în imobiliare, acest sector continuă să atragă o cerere susţinută, iar construcţia unei unităţi locative reprezintă, în continuare, o afacere extrem de profitabilă”, arată concluziile barometrului Frames.



Alte domenii de investiţii cu potenţial sunt reprezentate de sectorul serviciilor, de transporturi şi mai ales de depozitare, un domeniu în care cererea este într-o creştere semnificative, se mai arată în raport.



Barometrul semestrial privind starea economiei a fost realizat de Frames în perioada 24 – 30 iunie 2019, prin chestionare online, telefonic şi email, pe un eşantion reprezentativ de 450 de firme din diverse domenii de activitate precum comerţ, servicii financiare, agricultură, energie, confecţii şi IT.