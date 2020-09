Sora lui Robert Negoiţă, infectată cu noul coronavirus. Negoiţă: "I-am spus să nu-şi facă radiografie la plămâni"

Edilul de la 3 a adăugat că sora lui este asimptomatică şi are o stare generală bună.

„I-am recomandat să nu se ducă să-și facă radiografie la plămâni, de ce să se iradieze dacă n-are niciun simptom?”, a declarat Robert Negoiţă pentru sursa citată.

Referitor la perioada în care el însuşi a fost infectat, Robert Negoiţă a declarat că a folosit acel timp pentru a studia.

Citeste si Robert Negoiţă: Trebuie să găsim un vaccin împotriva ticăloşilor care au gestionat România până acum

"Înainte de orice, nu trebuie să ne panicăm. În perioada asta, cât am fost în izolare, am folosit timpul pentru a studia. Trebuie să ne ferim, mai ales pesoanele din zona vulnerabilă. Eu sunt imun cel putin o perioadă de patru, cinci, șase luni. Am prieteni, cunoscuți, rude care au trecut sau trec prin chestiunea asta. Am auzit de cineva care avea cancer la plămâni, unde medicii îi dăduseră oricum nu foarte mult, care a contractat virusul și a decedat", a declarat Robert Negoiţă.

Despre propria experienţă cu coronavirusul, primarul suspendat al sectorului 3 a relatat că a experimentat două episoade scurte.

"Am avut două episoade scurte, de fiecare dată când am avut febră, cefalee și frisoane, m-am prezentat la spital. E o experiență ciudată. Și panica e mare. Atâta vezi la televizor și media că e ceva atât de grav, dar privind în spate, nu a fost o chestiune insuportabilă", a adăugat Robert Negoiţă.