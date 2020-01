Sorin Constantinescu, numit consilier al Guvernului în domeniul jocurilor de noroc

"Sunt multe proiecte de implementat, dar pe parcurs si daca exista vointa politica, putem sa facem multe lucruri bune si sa imbunatatim ceea ce exista la ora actuala. Putem aduce mai multi bani la bugetul de stat, asa cum am spus mereu, Loteria Romana poate aduce peste 100 de milioane de euro in 9 luni”, a declarat Sorin Constantinescu pentru cazino365.ro la scurt timp dupa numirea sa in functia de consiler la Guvernului Romaniei.

Totodata, Sorin Constantinescu mai detine specializari si in combaterea spalarii banilor, a fraudelor de acest tip si in prevenirea dependentei jocurilor de noroc.

Noul consilier guvernamental a absolvit Instititutul Politehnic din Timisoara, a obtinut o licenta in economie la Universitatea Romano-Americana, facultatea de Economia Turismului Intern si International, iar in 2016 a obtinut Diploma de Master “Investigarea Fraudelor” la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti.

De asemenea, specializarea lui Sorin Constantinescu a continuat la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, iar in 2013 a finalizat doctoratul in Ordine Publica si Siguranta Nationala, in domeniul combaterii criminalitatii economico-financiare in jocurile de noroc.

In paralel, intre 2011 si 2012 a efectuat si cursuri la Colegiul National de Afaceri Interne.

Sorin Constantinescu a mai fost participant / speaker la diverse cursuri si workshop-uri in Las Vegas pe teme precum identificarea trisorilor in cazinouri, psihologia jucatorului si detectarea dependentei de jocuri de noroc.

Experienta profesionala

Noul consilier guvernamental si-a dedicat practic intreaga activitate domeniului jocurilor de noroc.

Totul a inceput in 1991, ca operator al unor sali de jocuri de noroc, iar de atunci cariera sa s-a aflat in continua ascensiune. Intre 1996 si 1999 a fost managerul unei companii care producea aparate de tip slot machine, pentru ca apoi sa ocupe functii de conducere in companii precum Group Partouche Romania, Blindo International Casino si Grand Casino.

In 2007 a infiintat Gaming Consulting, societatea ce este liderul pietei de consultanta in domeniul jocurilor de noroc.

Apoi, in 2011 a devenit directorul general al PokerFest Romania, cel mai mare organizator de festivaluri de poker din Europa de Est.

Intre 2012 si 2013 a fost, totodata, consilier al Directorului General din cadrul Companiei Nationale Loteria Romana.