Sorin Grindenau, acuzaţii grave: Au furat 150 de milioane de euro. Asta vedem după un an de guvernare PNL

"Am văzut scandal legat de Unifarm, stocuri de materiale luate la suprapreţ, bani risipiţi, am văzut un raport al Curţii de Conturi. Scrie negru pe alb că ân perioada stării de urgenţă, autorităţile au furat 150 de milioane de euro. Asta vedem după un an de guvern PNL. În fiecare săptămână vedem ieşirile lui Iohannis care încearcă să ascundă incompetenţa acestui Guvern. Lucrurile asteanu trebuie să rămână aşa.

Am auzit în toată această perioadă că specialiştii au spus să închidem şcolile, am încercat să găsesc aceste studii care stau la baza deciziilor PNL. Specialiştii pe care i-am cooptat în PSD au spus că nu domeniul Educaţiei este cel care stă la baza propagării acestui virus.

OMS a spus următorul lucru, să nu punem în pericol viitorul copiilor noştri cu nişte experiemnte pe zona online.", a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.

Ce spunea Ludovic Orban despre scandalul Unifarm

”Au achiziționat kituri când nu se găseau nicăieri, au adus materiale de protecție pentru medici într-o perioadă dificilă. Lucrurile astea trebuie spuse. Nu am avut vreo informație ca s-ar fi săvârșit acte de corupție acolo, că el ar fi cerut avantaje materiale pentru anumite licitații. Dacă e așa, atunci e grav și Justiția trebuie să-și facă treaba”, a declarat Orban.

