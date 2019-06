Dosarul morţii lui Răzvan Ciobanu. VEDETE TV date în judecată: acuzaţii de şantaj şi defăimare VIDEO

Sorin Oprea, prietenul lui Răzvan Ciobanu, vrea să dea în judecată mai multe vedete TV pentru că i-au stricat imaginea după ce a fost acuzat că a intrat ilegal în apartamentul lui Răzvan Ciobanu iar ulterior au pus presiune pe el să vină la anumite emisiuni. Vizați de plângerea afaceristului sunt Dan Capatos dar și Mara Bănică.

Sorin Oprea susține că după ce a acceptat să meargă la emisiunile respective jurnaliștii au încetat să-l mai denigreze.

"Am făcut această plângere și la poliție și la judecătorie. Am mers la o emisiune... malaxor! Toată lumea știa adevărul, noi nu avem nici o legătură, dar au spus voi ați fost singurii cu care am vorbit acum ce să vă fac, noi trebuie să ne facem emisiunea", a declarat Sorin Oprea.

Plângerea a fost depusă deja la Tribunalul București.

Sorin Oprea le cere jurnaliștilor daune morale de un milion de lei.