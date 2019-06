Răsturnare de situaţie privind moartea lui Răzvan Ciobanu! Concluzii şocante din anchetă

Răzvan Ciobanu a părăsit lumea extrem de obosit, fiind nedormit de două nopți, amețit de drogurile pe care le consumase, dezamăgit că „prietenii" care chefuiau la mare i-au întors spatele, făcându-se că nu îl văd. Filmul morții creatorului de modă Răzvan Ciobanu, de 43 de ani, începe în dimineața zilei de 29 aprilie, la ora 7.15, când un localnic din Săcele, care venise să hrănească animalele de la fermă, a sesizat poliția despre producerea unui accident mortal, un bărbat fiind găsit decedat în afara unui autoturism de lux, proptit într-un copac.

Polițiștii de la rutieră, cu ochiul format de-a lungul anilor în investigarea accidentelor de circulație, au concluzionat, din prima, văzând că victima nu purtase centura de siguranță, că ar putea fi un accident produs pe fondul neatenției la conducere, al vitezei și al oboselii. Vestea că cel mort este creatorul de modă Răzvan Ciobanu s-a răspândit însă cu viteza fulgerului, în toată țara. Șocați de breacking news-urile de la tv, că o vedetă a murit la ei în comună, până și localnicii au dat fuga să îl vadă, înainte să fie ridicat de cioclii, scrie evz.ro.

Cronica unei morţi neanunţate

Răzvan Ciobanu a ajuns pe litoral împreună cu omul de afaceri Iulian Cercel, în ziua de 27 aprilie, la festivalul de muzică electronică Sunwaves. Chiar el a condus autoturismul, înregistrat pe numele soției, cu Cercel. Prieten cu designerul, Iulian Cercel este, potrivit anchetatorilor care l-au audiat, genul de om căruia îi place să stea pe lângă persoane influente.

„Probabil a vrut să fie văzut în compania lui Răzvan Ciobanu pentru a avea acces la personajele din lumea mondenă, aflată în acele zile la Mamaia, în cluburi și la festivalul de muzică electronică", spun anchetatorii. Cheia mașinii a rămas la Răzvan Ciobanu. Au intrat împreună la Sunwaves, pe banii lui Cercel.

„Ciobanu avea buzunarele goale, doar câțiva bănuți și o cheie de mașină", au spus niște polițiști.

„Hai să ne ascundem, că ne vede ăsta și ne cere bani"

În prima zi de Paște, la ora 18.00, Cercel s-a intâlnit cu un prieten și s-au dus la masă. L-a sunat pe Răzvan Ciobanu, invitându-l și pe el acolo. Designerul i-a spus că ia un taxi și vine, dar Cercel l-a rugat să vină cu mașina pentru că are nevoie de ea. A fost ultima discuție telefonică dintre Ciobanu și Cercel. Se presupune că designerul a urcat în mașină în jurul orei 21.00.

„În data de 28 aprilie, în jurul orei 21.20, Răzvan Ciobanu a solicitat un taxi prin aplicația Star Taxi, însă telefonic nu a indicat o locație corectă, ulterior renunțând la comandă", au aflat anchetatorii. Iar constatarea care i-a uimit până și pe polițiști este că „Răzvan Ciobanu, neavând telefonul plătit, se cupla pe internet, căuta zonele care aveau wireless și comunica prin whatsapp", iar pe toată perioada cât a fost la Mamaia, nu a avut cazare asigurată.

„Creatorul de modă avea o situație financiară precară și era evitat de către cunoscuții săi aflați pe litoral, întrucât cerea bani cu împrumut și era cunoscut cu datorii neachitate. Nu și-a petrecut timpul într-un cerc de prieteni stabili, fiind văzut singur într-o stare continuă de confuzie, generată de consumul de substanțe interzise. Sunt martori care au spus polițiștilor că o starletă, care apare în emisiuni mondene la TV, le recomanda celor din anturaj: „Hai să ne ascundem, că ne vede ăsta și ne cere bani și o să vrea să meargă să doarmă cu noi". „A murit singur, ocolit, abandonat de prietenii care, după moartea lui, au apărut în presă jelindu-l", au declarat surse din anchetă.

Perchezițiile informatice au scos la iveală și o altă informație care modifică presupunerea că Răzvan Ciobanu ar fi greșit drumul și, în loc să ajungă spre Autostrada A2, ar fi ajuns la Săcele. S-a aflat, astfel, că în 28 aprilie, în jurul orei 21.00, el ar fi spus că intenționează să se deplaseze pe plaja Corbu, la o petrecere. Cu un an în urmă, se pare că fusese pe o plajă privată la o petrecere de gay și acum ar fi vrut să ajungă acolo.

Găsit după nouă ore de la deces

Anchetatorii au stabilit și traseul parcurs de designer, câte mesaje și apeluri telefonice a primit. La 21.30 dă un mesaj de pe Aleea Itaca, din cartierul Summerland, la 21.54 trece prin comuna Corbu, iar la 22.30 și 22.37 este la Săcele. Este posibil ca accidentul să fi avut loc înainte de 22.30, dar până atunci să nu fi primit mesaje sau apelare telefonică. Mașina a fost tractată, în ziua accidentului, la o fermă din apropiere. Sub mașină, localnicii au găsit o Biblie, o sticlă cu un lichid și farurile de ceață. Ulterior, toți le-au predat la poliție. Telefonul lui Răzvan Ciobanu a fost găsit în mașină. A doua zi după accident, polițiștii au dus mașina la un service autorizat. S-a intrat pe computerele de bord pentru a se stabili ora accidentului și datele tehnice ale mașinii. Fabricantul de computere din SUA a transmis că motorul a fost pornit cu 40 de minute înainte de producerea accidentului, înainte de a se opri. A mai spus că airbagurile s-au deschis la o viteză de 125 de kilometri la oră. În plus, în documentația trimisă a mai menționat că nu au intrat în funcțiune mecanismele de derapare. Asta exclude varianta să fi fost lovită de altă mașină. Mașina Range Rover are o vechime de 5 ani.

Cauzele oficiale ale morții

Cu privire la evenimentul rutier, „concluziile preliminare ale investigațiilor efectuate și ale probelor obținute indică faptul că Răzvan Ciobanu a condus autoturismul sub influența crescută a substanțelor psihoactive și a unei stări accentuate de oboseală. Se pare că nu a dormit în toată perioada. Acest fapt a determinat părăsirea carosabilului și justifică de ce autoturismul a rulat 850 de metri, în zona agricolă, conducătorul auto aflându-se într-o stare de semiconștiență". Iar concluziile necropsiei au arătat următoarele: „Moartea numitului Răzvan Mihăiță Ciobanu a fost violentă. Ea s-a produs prin anemie acută, urmare a unui politraumatism cu ruptură de aortă, cu hemoragie internă asociată cu rupturi pulmonare, hepatice, hemoragie meningeală, fractură de coloană toracală, cu secțiune medulară, fracturi costale. Rezultatele toxicologice preliminare au pus în evidență prezența în urină a unor substanțe din grupul amfetaminelor, cocaină și canabis. La necropsie nu au fost puse în evidență leziuni caracteristice portului centurii de siguranță".