Sorina Pintea: Funcţionara DSP spune că i-a dat "din milă codul de parafă" lui Matteo Politi, falsul medic italian

"Din milă!" - așa explică funcționara Direcției de Sănătate Publică București faptul că a eliberat codul de parafă medicului italian fals, codul în baza căruia Matteo Politi a operat la mai multe clinici private din România.

"Știți care a fost replica funcționarei de la DSP când a fost întrebată de ce a făcut acest lucru? Din milă – așa a răspuns!

N-am înțeles de cine i-a fost milă și cine i-a indus această milă. Cu siguranță este vorba și de corupție aici. Vreau mai întâi să văd documentele, să văd dacă efectiv a intrat în sala de operație, dar există mărturii că a făcut-o. Poate era un talent nativ ...", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății spune că eliberarea codului de parafă era ultimul pas care trebuia făcut pentru a obține drept de liberă practică în România.

Primul, depunerea actelor doveditoare privind studiile, a fost făcut două luni mai târziu, în timp ce a doua etapă – la Colegiul Medicilor -a fost sărită.

Tot ministrul Sănătăţii a dezvălui că Matteo Politi încheiase şi poliţă de malpraxis.

„Acest domn avea încheiată și o poliță de malpraxis. Nu pot să spun numele instituției unde a făcut această poliță. Deci el a obținut codul de parafă fals pe 23 martie, a semnat un contract în 12 ianuarie, cu o clinică privată, și a obținut în februarie o poliță de malpraxis. ”, a completat Sorina Pintea.

Matteo Politi, medicul escroc din România: "Diplomele mi-au fost echivalate"

România TV a prezentat, în cadrul emisiunii Punctul culminant, codul de parafă eliberat de Biroul de Informatică şi Biostatistică Medicală pe numele lui Matteo Politi. Actul a fost semnat în numele Gabrielei Angheloiu, actual director general la Centrul de resurse umane în Ministerul Sănătăţii.

"Doamna director a aflat azi despre acest document. Era în concediu atunci, iar documentul a fost semnat de Benescu, care o înlocuia. Problema apare la funcţionarul care a preluat documentele. Nu avea voie să facă asta fără să aibă toate documentele. Înseamnă că doamna a crezut-o pe cuvânt pe aşa zisa avocată care a venit cu o împuternicire. Azi am aflat că în decembrie se plângea că nu are documentele complete într-un dosar. Probabil despre asta era vorba. Pentru a putea fi angajat ai nevoie de mai multe documente. Codul de parafă atestă ceva. Important este dreptul de liber practică pe care nu îl avea. Inteleg ca dansul nu avea avizul de libera practica. In Bucuresti, sunt medici care vin cu second opinion si atrag in cabinete mai mici si nu au aviz de libera practica de la Colegiul Medicilor Bucuresti chiar daca ei dau a doua opinie daca sunt medici sau nu pe bune. Exista asa zisele cabinete de medicina alternativa care nu sunt atestate, dar se pare ca exista foarte multi creduli. Centrul de HR din MS care a verificat diplomele a spus ca nu corespund realitatii. De la MS nu a primit avizul. Nu ar fi trebuit sa primeasca nici centrul de parafa", a declarat Sorina Pintea la România TV.