Matteo Politi, medicul escroc din România: "Diplomele mi-au fost echivalate"

"În momentul în care am venit în România, cum nu ştiu cum funcţionează sistemul la dumneavoastră în ţară, am folosit, aşa cum foloseşte toată lumea, un avocat, căruia i-am dat toate documentele necesare, toate documentele pe care ea, ca avocat, mi le-a cerut.

De asemenea, am semnat ceea ce în română se numeşte o procură. Aşadar, ea a avut toate documentele mele, ea s-a ocupat de tot ceea ce trebuia să facă. La final, ea a spus că am dreptul de practică în România. (...) În momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, pot să mă numesc medic.

Dacă o instituţie mi-a dat acest drept...diplomele mele mi-au fost recunoscute, echivalate", a declarat Politi, la Xtra Night Show.

Italianul a refuzat să spună numele complet al avocatei, precizând doar prenumele "Laura".

Matteo Politi a refuzat, de asemenea, să răspundă la întrebarea dacă mai este sau nu în România.

„Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt", a completat acesta.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a fost deschis un dosar penal in rem, după ce Colegiul Medicilor din Bucureşti a depus o plângere după ce falsul chirurg de origine italiană a efectuat operaţii în România. Potrivit reprezentanţilor parchetului, ancheta vizează infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activităţi.

Jurnaliştii de la Libertatea au scris că, timp de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns să opereze fără însă a avea studii de medicină, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group. Potrivit sursei citate, Matthew Mode se numeşte, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a minţit timp de mai mulţi ani că e medic şi a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.

Într-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, reprezentanţii Clinicii Prestige Medical precizează că au existat mai multe discuţii cu "Matthew Mode", care însă s-au finalizat cu neînceperea unei colaborări.