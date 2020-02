Sorina Pintea, în urmă cu un an: "Suntem un popor de infractori"

În mai 2019, Sorina Pintea, pe atunci ministru al Sănătății, a participat la o dezbatere legată de starea sistemului sanitar, dezbatere la care spunea: ”Eu cred că suntem un popor de infractori”. La mai puțin de un an, Pintea este audiată într-un dosar de achiziții la Spitalul Județean Baia Mare, la care este manager.

"Am publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii modificarea amenzilor pentru măsuri ingienico-sanitare, pentru depăşirea timpilor de staţionare în UPU. Vă spun foarte sincer, m-a amuzat reacţia unora de după şi mă gândeam, sper să nu mă citeze nimeni, eu cred că suntem un popor de infractori. În momentul în care se măresc amenzile, protestăm. Păi dacă eu n-am de gând să încalc legea, de ce să fiu supărat că cresc amenzile?”, a declarat Sorina Pintea.

La respectiva dezbatere, Pintea a vorbit pe larg despre șpaga cerută de medici în spitale.

”Avem un sistem de sănătate în care se dă șpagă, nu există suficientă aparatură, dar ne place, e bine așa (…) Sunt foarte multe reclamații privind șpaga. În general, sunt aparținătorii cărora li s-au cerut bani, au dat bani și totuși pacientul a murit”, spunea fostul ministru.

Atunci spunea că este nevoie de măsuri coercitive pentru rezolvarea problemelor din sistemul sanitar.

„Am constatat şi de-a lungul carierei mele că, dacă nu există măsuri coercitive, nicio problemă nu se rezolvă. Şi nu se referă doar la sesizarea organelor de cercetare penală, trebuie să fie ceva mai mult decât atât”, a adăugat Sorina Pintea.

Ulterior, Sorina Pintea și-a cerut public scuze pentru afirmațiile făcute.

”Era de fapt contextul unei discuţii despre fenomenul şpăgii din România, din sistemul medical, în care am vorbit despre majorarea cuantumului amenzilor. Am povestit despre cum publicarea pe site-ului Ministerului Sănătăţii a proiectului de act normativ a stârnit un val de critici. Afirmaţia mea era o expresie în ghilimele, folosită în contextul în care ne plângem de creşterea amenzilor de parcă am vrea să încălcăm în permanenţă legea”, a spus Pintea.