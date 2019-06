Soţul Andreei Tonciu, declaraţii despre divorţ

Daniel Niculescu a spus că nu s-a pus niciodată problema divorţului, scrie dcnews.ro. Mai mult, el a mărturisit că îşi mai doreşte încă un copil.

"Hai să fim sinceri, cine nu se ceartă, e normal. N-a fost niciodată discuția să plec de acasă, nici măcar nu am avut vreo ceartă foarte serioasă, dar să ajungem la divorț. Îi spun mereu că nu știu cum a reușit să mă schimbe. Sunt foarte fericit pentru că îmi place viața asta. M-a schimbat total, eram alt om. Eram mare golan, dar m-am liniștit, am o familie frumoasă și sunt foarte fericit. Mai vreau un copil, ce-o vrea Dumnezeu, fată, băiat, îmi doresc...într-un an, doi, vreau și chiar mă gândesc", a spus Daniel Niculescu, la Antena Stars.